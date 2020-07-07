ماتيتش مستمر مع يونايتد حتى 2023



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش عقداً جديداً مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يبقيه في صفوفه حتى يونيو 2023. وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاماً، قادماً من تشيلسي عام 2017، ولعب مع الفريق 114 مباراة في جميع المسابقات.

وقال في تصريح لموقع النادي على الانترنت: أنا سعيد جداً لأنني سأبقى جزءاً من هذا النادي الرائع كلاعب ما زال لدي الكثير لأقدمه وأحققه في مسيرتي، وتحقيق ذلك مع مانشستر يونايتد سيكون شرفاً كبيراً.

وأضاف: إنه فريق مثير حقاً لتكون جزءاً منه. لدينا توازن جيد بين الشباب والخبرة داخل الفريق وهناك صداقة كبيرة بين المجموعة.

واعتبر مدرب الفريق النرويجي اولي غونار سولسكاير أن خبرة ماتيتش واحترافيته وقيادته ستكون حاسمة، لدينا قوة كبيرة في خط الوسط، والصفات التي يتمتع بها نيمانيا جزء أساسي من ذلك، نيمانيا هنا منذ ثلاثة مواسم الآن ويفهم حقاً قيم اللعب مع مانشستر يونايتد.

ولعب ماتيتش أساسياً في مباريات يونايتد الثلاث الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن 16 مباراة خاضها في البطولة في إجمالي مشاركته هذا الموسم.

ويحتل يونايتد، الذي لم يخسر في مبارياته الـ 16 الأخيرة في جميع المسابقات، المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع آخر المراكز المؤهلة رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.