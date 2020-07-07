شكرا لقرائتكم خبر عن الهاشمي يشيد بدور كأس نائب رئيس الدولة في دعم المنتخبات الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة تعد واحدة من أهم البطولات المحلية في الدولة، حيث إنها تحمل اسماً غالياً على الجميع، وتسهم بشكل كبير في إفراز العناصر المميزة لدعم المنتخبات الوطنية، وأن الاتحاد قرر أن تقام الجولة الختامية من منافساتها يوم 25 يوليو الجاري بصالة جوجيتسو آرينا في مدينة زايد الرياضية.

وقال الهاشمي: «أغلب الأندية المشاركة في هذه البطولة أدخلت لاعبيها حالياً في معسكر مغلق بأبوظبي تحت إشراف الاتحاد، حيث تم فحص اللاعبين أولاً من الناحية الطبية وإخضاعهم للاختبارات وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لدينا، ومن ثم تم عزلهم حتى ظهرت النتيجة، وقد ظهرت الاثنين وكلها سلبية، وبناء عليه سيدخلون في برنامج الإعداد الخاص الذي سيستمر حتى موعد البطولة، وسيتم تطبيق كل إجراءات وخطوات البروتوكول الطبي المعتمد من الجهات المختصة طوال تلك الفترة سواء في فندق الإقامة أو في صالة التدريب مثلما حدث في المعسكر المغلق الأول للمنتخب الذي أقيم في شهر مايو الماضي».

وتابع رئيس الاتحاد: إقامة الجولة الختامية لبطولة كأس نائب رئيس الدولة، تستهدف توجيه عدة رسائل مهمة، في مقدمتها تأكيد أن دولة الإمارات بخير، وأن النشاط الرياضي عاد بقوة، وأن القائمين على الرياضة يلتزمون بأعلى معايير الجودة في البرامج الوقائية التي تحقق سلامة اللاعبين، كما أنها ستبعث بالمزيد من رسائل التفاؤل للمجتمع المحلي، وتبث الطاقة الإيجابية لدى كل المتابعين، وتؤكد أن أبناء الإمارات قادرون على تحويل كل تحد إلى قصة نجاح، ومن ناحيتي أشكر الأندية التي حضرت بلاعبيها استعداداً للجولة النهائية.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد أن المعسكر المغلق لن يقتصر على لاعبي الأندية فقط، ولكنه يسمح أيضاً باستقبال كل اللاعبين من مختلف القطاعات والمراحل، ضمن المعسكر الصيفي الذي يستهدف تعليم المبتدئين وتطوير مستوى من سبق لهم ممارسة اللعبة على كافة المستويات، وبناء عليه فسيتم الفصل بين لاعبي الأندية، وبين الآخرين وتوزيعهم على فئات بحيث يتولى مدربو الأندية تدريب لاعبيهم، فيما يقوم الاتحاد بتكليف مدربيه لتدريب العناصر الأخرى.

ويشكّل المعسكر الصيفي امتداداً لنجاح المعسكر التدريبي للمنتخب الذي أقيم في مايو الماضي، وشهد تنظيم بطولة تنشيطية وأخرى تحمل اسم تحدي أبطال الجوجيتسو، وتصب كل هذه الفعاليات في مصلحة إعداد اللاعبين لخوض المنافسات المحلية والدولية في الموسم المقبل، وإعداد المنتخبات للمشاركة في بطولة الألعاب الشاطئية بالصين نوفمبر المقبل، وبطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي بنفس الشهر.

ويؤكد البرازيلي رامون ليموس المدير الفني لمنتخب الإمارات للجوجيتسو أن المعسكر الصيفي يمثل فرصة مثالية للتعرف إلى مواهب جديدة ترفد المنتخبات الوطنية، خصوصاً أن المعسكر لا يقتصر على لاعبي المنتخب فقط، بل يرحّب بجميع الهواة وعشاق هذه الرياضة من الأندية والأكاديميات والمجتمع بدءاً من عمر 14 عاماً.