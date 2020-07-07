فيدرر يأمل بالمشاركة في بطولة ويمبلدون 2021



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب النجم السويسري روجيه فيدرر عن أمله في المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، العام المقبل، بعدما تم إلغاؤها هذه السنة بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

وتقام البطولة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا، وكانت مقررة بين أواخر يونيو وأوائل يوليو، لكنها ألغيت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعد البطولة من الأحب إلى قلب فيدرر (38 عاما) الذي توج بلقبها ثماني مرات (رقم قياسي)، آخرها في 2017.

وأعلن السويسري المصنف رابعاً عالمياً حالياً، في يونيو الماضي، أنه خضع لجراحة جديدة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى مطلع العام المقبل.

وقال فيدرر الإثنين في اتصال بواسطة تقنية الفيديو على هامش إطلاق حذاء رياضي خاص به: بطبيعة الحال، أفتقد ويمبلدون، كنت أود التواجد فيها حالياً واللعب على الملعب الرئيسي.

وشدد على أن البطولة العريقة هي من أهم أهدافي ولهذا أقوم ببذل جهود شاقة وأخطط للقيام بتدريبات جسدية على مدى 20 أسبوعاً على أمل المشاركة في ويمبلدون في صيف العام 2021.