الاتحاد للطيران تفتتح قمة مانشستر سيتي للقادة الشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت الاتحاد للطيران اليوم قمة القادة الشباب وهي مبادرة مجتمعية أطلقها نادي مانشستر سيتي تستقطب المجتمعات الشابة من مختلف أنحاء العالم في برنامج توعوي على مدار أسبوع كامل للتعلّم وتعزيز المهارات، وستقدم الجلسات التفاعلية والمحاضرات عبر الإنترنت.

وافتتحت القمة بكلمة لتوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، تحدّث خلالها عن تجاربه الخاصة في قيادة شركة كبرى عبر الأزمة مضيفاً : لدينا عدد من النماذج الرائعة ضمن مجتمع سيتي وأمثلة يُحتذى بها من قبل الشباب. قادة مثل رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، خلدون المبارك، وبيب غوارديولا.

وتركّز كل جلسة من الجلسات الافتراضية على إحدى الركائز الأربع التالية، القيادات في زمن الأزمات، الآثار المجتمعية عبر كرة القدم، إدارة المشاريع، والتوجيه المجتمعي في ظل كوفيد وما بعد كوفيد.

وسيحظى أكثر من 250 شاباً من 23 مدينة حول العالم، عبر القمة، بمحتوى يُبثّ افتراضياً بشكل مباشر ويشارك فيه مدربون من مؤسسة "سيتي والمجتمع City in the Community"، ومتحدثون ملهمون وخبراء متخصصون فيما يتركز حدث هذا العام على تسليح الشباب بالأدوات والمعرفة الضرورية لمساعدتهم على دعم مجتمعاتهم خلال مرحلة تعافيها من تبعات الأزمة.