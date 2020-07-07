عموري وإسماعيل أحمد في التشكيلة المثالية لأبطال آسيا 2017



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم اختيار النجمين الإماراتيين عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد ضمن التشكيلة المثالية للاعبي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في موسم 2017 على ضوء الاستفتاء الجماهيري الذي أطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي على مدار الشهر الماضي، وشارك فيه أكثر من 200 مصوت من محبي وعشاق الكرة الآسيوية في مختلف دول القارة والعالم.

وضمت التشكيلة التي وقع عليها الاختيار وفقاً لتصويت الجمهور: عبد الله المعيوف حارس الهلال السعودي، وفي خط الدفاع كل من إسماعيل أحمد «العين»، وأسامه هوساوي «الهلال»، بالإضافة إلى الظهيرين تومواكي ماكينو وريوتا موريواكي من نادي أوروا ريد دايموندز الياباني.

وفي خط الوسط ضمت التشكيلة الثلاثي عمر عبدالرحمن لاعب العين «سابقاً»، وسالم الدوسري وكارلوس إدواردو لاعبي الهلال، فيما ضمت تشكيلة الهجوم عمر خريبين لاعب الهلال السعودي، ومهدي تاريمي لاعب بيرسبوليس، وكافيه رضائي لاعب الاستقلال.

ويأتي اختيار عمر عبدالرحمن نجم الكرة الإماراتية للعام الثاني على التوالي بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016، وأبرز عناصر التشكيلة المثالية في العام نفسه، وهو من مواليد 20 سبتمبر 1991، ولعب لنادي العين خلال الفترة من 2008 إلى 2018، ثم انتقل للهلال السعودي في رحلة احترافية قصيرة في موسم 2018-2019 حيث تعرض لإصابة لم تتح له فرصة الاستمرار، وبعد تعافيه من الإصابة عاد للدوري الإماراتي وانضم لنادي الجزيرة في موسم 2019-2020، وهو من أبرز عناصر المنتخب الوطني الإماراتي على مدار السنوات العشر الأخيرة.