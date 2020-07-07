الظفرة يستعيد رشيوفيل ويبدأ تجمعه 15 يوليو

حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة 15 يوليو الجاري موعداً لتجمع الفريق لبدء الاستعداد للموسم المقبل، وقررت شركة الكرة بالنادي في اجتماعها برئاسة خليفة الطنيجي إقامة معسكر محلي للفريق في 26 يوليو الجاري، والبداية بإجراء الفحوص الطبية لمنتسبي الفريق الأول.

وقال أحمد عمران القبيسي عضو الشركة المشرف العام للفريق الأول إن الشركة اعتمدت إقامة معسكر محلي، ويفاضل النادي بين أكثر من مكان في الدولة والأقرب هو الاتفاق على أن تحتضن مدينة زايد بمنطقة الظفرة مقر المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

وأضاف: «وافق الاجتماع على قرارات اللجنة الفنية بدعم الفريق بعناصر محلية في 3 مراكز بعد مغادرة عدد من اللاعبين للكشوف».

وأشار القبيسي إلى أن الظفرة اعتمد الرباعي الأجنبي للفريق في الموسم المقبل، وقال: «قررت الشركة إعادة الهولندي ميخائيل رشيوفيل بدلاً من البرازيلي دييغو جارديل والذي انتهى عقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي، لينضم إلى الثلاثي البرازيلي جواو بيدرو والمغربي عصام العدوة والأردني ياسين البخيت».

وعن عودة المدرب والأجانب، أوضح القبيسي أن الشركة بدأت بمخاطبة الجهات المعنية بإجراءات عودة الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني للفريق والمحترفين الأجانب والثنائي المقيم إلى الدولة للمشاركة مع زملائهم في بداية الإعداد للموسم الجديد.