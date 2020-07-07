روي كوستا يهدي فريق الإمارات الفوز بسباق البرتغال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز روي كوستا من فريق الإمارات في السباق الافتتاحي في تقويم السباقات البرتغالي، والذي أقيم في بلدة أناديا في أفييرو البرتغالية، وحل زميلاه روي وإيفو أوليفييرا في المركزين الرابع والسابع على التوالي.

وأقيم السباق على مسار بطول 22 كم في منطقة فيلودروم سانغالوس، وتمكن كوستا بطل العالم لعام 2013 من إنهاء السباق الذي شهد عودة السباقات إلى البرتغال في وقت بلغ 28:10 دقيقة.

وفاز الدراج رافاييل رايس (فريق فيرينس) بالمركز الثاني متأخراً بفارق ثلاث ثوانٍ عن كوستا، بينما حل الإسباني غوستافو فيلوسو (فريق دبليو52 - إف سي بورتو) في المركز الثالث متأخراً بفارق 20 ثانية.

وقال روي كوستا: «كنت أسعى إلى اختبار أدائي وقدراتي في هذا السباق، وتمكنت من الالتزام بالحدود التي وضعتها لنفسي. كان أدائي طيباً في السباق ضد الزمن، وأحسست بقوتي على المسار. لقد أثمرت جهودي في التدريب خلال فترة الإغلاق، وجاء الفوز اليوم ليرفع معنوياتي بعد العودة إلى السباقات وتتويجاً لهذه الجهود».