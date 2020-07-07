لجنة المسابقات تُناقش تحضيرات الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الأحد، اجتماعها الرابع بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة أحمد بن درويش عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد الحتاوي وجمعة العبدولي ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات.

وناقش الاجتماع تحضيرات الموسم الكروي الجديد 2020-2021 والمسابقات الخاصة بالفريق الأول والمراحل السنية وأعداد اللاعبين المسجلين ومواعيد المسابقات وغيرها.

واقترحت اللجنة موعداً مبدئياً لانطلاق مسابقات الفريق الأول من خلال التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى اعتباراً من 11 سبتمبر المقبل، يعقبها انطلاق مسابقة دوري الدرجة الأولى والذي سيتم تثبيت موعده في ضوء عدد الأندية المشاركة.

كما اعتمدت اللجنة نظام مسابقات المراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال سواء لمسابقة الدوري أو الكأس وتوزيع الأندية المشاركة على المجموعات على أن تتم مناقشة واعتماد التعميم السنوي لمسابقات المراحل السنية بشكله النهائي ومواعيد بدء موسمها ونهايته والتعديلات المقترحة على لوائح المسابقات المختلفة خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر مع نهاية الأسبوع الحالي.