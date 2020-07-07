شراكة طبية بين نادي الشارقة ومستشفى الجامعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة سبل التعاون مع مستشفى الجامعة بالشارقة، خلال زيارة ميدانية للمستشفى قام بها وفد من الإدارة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بالنادي، يرافقه د. إيهاب شعيرة المنسق العام للإدارة، وكل من د.محمد العربي طبيب الفريق الأول لكرة القدم، ود. محمد البديوي طبيب قطاع المراحل السنية لكرة القدم، ود. ربيع أوديع مدير عيادة الألعاب الجماعية، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمستشفى، الدكتور علي آل علي، والمدير المالي وبعض أطباء المستشفى.

واطلع الوفد على مرافق المستشفى، منها وحدة العلاج الطبيعي وعلاج العمود الفقري، وكذلك المختبرات وعيادة فحص الطيارين وأقسام داخلية أخرى.

وقال الدكتور عبدالعزيز المهيري: «تسعى إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة إلى تدشين شراكات وتعاون بناء مع المراكز الطبية والمستشفيات بالإمارة الباسمة، وفي مقدمتها مستشفى الجامعة، والتي تعد صرحاً علمياً كبيراً، له مكانه طبية وعلمية على مستوى عالمي، بما يزخر به من تخصصات وأطباء ذي كفاءة، والاستفادة من الخدمات المتطورة في المستشفى».

وأوضح: «تأتي هذه الزيارة بداية لتعزيز أطر التعاون المشترك بين عيادات النادي ومستشفى الجامعة بالشارقة، نستفيد من خلاله بتوقيع الكشف الطبي الأولي على لاعبي النادي بداية الموسم الرياضي، حسب الاشتراطات المتبعة قبل تسجيلهم بالاتحادات الرياضية، وكذلك إجراء الفحوص للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل انطلاق التدريبات، والأشعة والعمليات الجراحية على مدار الموسم».