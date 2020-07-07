«الشارقة للألعاب الفردية» يتوج ببطولة البومسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بلقب بطولة الإمارات المفتوحة للبومسي، والتي نظمها اتحاد التايكواندو عن بعد بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والمراكز التخصصية في الدولة، استطاع خلالها الشارقة للألعاب الفردية مواصلة مسيرة التميز والظفر بالمركز الأول في الترتيب العام لفئتي الذكور والإناث، جامعاً 81 نقطة هي حصيلة 15 ميدالية ملونة بواقع 10 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الثاني برصيد 54 نقطة وعدد 14 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و8 فضيات وبرونزيتين، واحتل مركز جولدن سبورت المركز الثالث برصيد 27 نقطة محرزاً 13 ميدالية منها ذهبية و4 فضيات و8 برونزيات.

وأعرب زايد خليفة السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو عن سعادته بالتنافس القوي الذي شهدته أروقة البطولة ومشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات على مستوى الدولة، ما يكشف نجاح برامج التدريب عن بعد التي نفذتها الأندية والمراكز تحت إشراف اتحاد التايكواندو، كما أثنى على جهود فريق العمل الذي أسهم في نجاح البطولة.