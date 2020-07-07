الفوضى الإدارية تبعد حلم فالنسيا بدوري أبطال أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عين نادي فالنسيا الاسباني فورو مدرباً للفريق للمرة السادسة وطلبت منه الإدارة إخماد الكثير من الحرائق في النادي لدرجة أنه يحتفظ ببدلة إطفائي في خزانة ملابسه وفق أحد الصحفيين الاسبان. فورو حالياً هو الشخص المنطقي الوحيد في فالنسيا النادي الطامح ليكون ثالث أكبر ناد في إسبانيا بعد ريال مدريد وبرشلونة وواحداً من أفضل 20 نادياً على مستوى القارة العجوز. وجد فالنسيا نفسه يكافح على أحد المراكز المؤهلة لمسابقة يوروبا ليج بدلاً من أبطال أوروبا ويواصل بيع أفضل لاعبيه كي يجعل حساباته متوازنة كما فعل ببيع دافيد فيا ودافيد سيلفا وخوان ماتا سابقاً لتسديد الديون. السبب الرئيسي لكل هذا التخبط هو الفوضى الإدارية والمالك يتخذ القرارات في سنغافورة بدلاً من مدينة فالنسيا.

في يوم الإثنين الماضي تم إبلاغ المدير الرياضي سيزار سانشيز، حارس ريال مدريد وتوتنهام السابق، بأن الإدارة قررت إبقاء المدرب ألبرت سيلاديس رغم الشكوك المحيطة بمستقبله. سارع سانشيز لكتابة القرار وأبلغ الصحفيين بسعادة في ظهيرة اليوم أن سيلاديس لن يطرد لكن في الساعة الثامنة من نفس اليوم تم اتخاذ قرار مختلف تماماً: حقبة سيلاديس انتهت، شعر سانشيز بأنه أصبح أضحوكة رغم أن الذنب ليس ذنبه وقدم استقالته بعد إعلان طرد سيلاديس بوقت قصير.

بقي النادي بدون مدرب وبدون مدير كرة والفريق يكافح للحصول على مكان في مسابقتي أوروبا وربما حان الوقت لبيع إجباري. هذه المرة طالت يد الإدارة الجناح الواعد لكن القوي فيران توريس (20 عاما) الذي دخل عامه الأخير في العقد وشرطه الجزائي 100 مليون يورو. سئم اللاعبون من تغيير المدربين فالمالك السنغافوري بيتر ليم طرد حتى مارسيلينو أنجح مدرب في فالنسيا في الـ15 عاماً الأخيرة وقرار الطرد جاء بعد هزيمة ثقيلة من برشلونة وقبل رحلة لملعب تشيلسي أوروبياً. فاز مارسيلينو بكأس الملك على حساب برشلونة وتأهل لدوري أبطال أوروبا والغريب أن مارسيلينو علق بعد قرار طرده: «فوزي بالكأس جعل ليم يحسم قراره بطردي. أنا واثق جداً أن شرارة الفوز بالكأس اشعلت القرار بالطرد، تلقينا توصيات مباشرة وغير مباشرة طوال الموسم بأن علينا عدم السعي للفوز بكأس الملك والتركيز أكثر على التأهل لدوري أبطال اوروبا.

رحيل مارسيلينو

طرد مارسيلينو لم يلق قبولاً حتى من المشجعين لكن التأثير الأكبر كان في غرفة الملابس إذ نشر داني باريخو تغريدة موجهة لمدربه وقال: أتمنى لك الأفضل، أنا واثق أنك ستنجح أينما ذهبت. المدافع ايزكيل جاراي ذهب بعيداً في الثناء على مدربه وغرد: «ترحل ورأسك مرفوع، الشخص الذي اتخذ قرار طردك لم يأخذك منا فحسب بل ألحق الضرر بالفريق وبالمشجعين أيضاً. أقولها بصوت مرتفع وبوضوح: القرار كان ظالماً».

دفع أفضل مدافع في فالنسيا جاراي على ما يبدو ثمن صراحته ولم يجدد المالك عقده ورحل مجاناً يوم الخميس الماضي، النادي فشل أو لم يرغب بتجديد عقده. جاراي ليس الوحيد الذي فشل فالنسيا في الإبقاء عليه بل المدافع الواعد هوجو جيلامون (20 عاما) الذي رفض تمديد العقد وسط اهتمام من الأندية بالحصول عليه مجاناً نهاية الموسم. لم يكن سيلاديس، خليفة مارسيلينو، يعرف شيئاً عن تدريب فريق في الليجا وشبهه البعض بـجاري نيفيل أسطورة اليونايتد الذي جلبه أيضاً ليم من آخر الدنيا بعد طرده مدرباً ناجحاً، نونو اسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي حالياً.

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سيلاديس ونيفيل

التشبيه بين سيلاديس ونيفيل برز بصورة أكبر بعد الخسارة من برشلونة 5-2 في أول مباراة للمدرب سيلاديس، فالفريق لم يخسر خمسة أهداف أو أكثر منذ خسارته مع المدرب نيفيل أمام برشلونة في مسابقة الكأس على الكامب نو (7- صفر). لم تتحسن النتائج بالنسبة لسيلاديس رغم خبرته كلاعب في الليجا على العكس من نيفيل وعمله مساعداً لبوسكيتس ولوبيتيجي في منتخب إسبانيا دون الـ21 عاماً وابتعد الفريق عن المركز الرابع شيئاً فشيئاً. سيلاديس هو سابع مدرب يغيره ليم في 6 سنوات وتم إبلاغه قبل توليه المنصب بأن عليه تنفيذ تعليمات الإدارة فقط وهذا السيناريو يضعف المدرب في عيون لاعبيه ويجعل من الصعب عليهم الوقوف بجانبه في الأزمات.

أزمات خارج الملعب

لا تقتصر معاناة فالنسيا على وضع الفريق في الملعب بل أيضاً خارجه، فالنادي الإسباني لا يزال النادي ذا الملعبين، واحد لا يستطيع بيعه والآخر في طور البناء وشركة ليم «ميريتون القابضة» التي اشترت 70 بالمئة من أسهمه مقابل 100 مليون يورو في عام 2014 حاولت حل مشكلة الملعبين لكنها لم تنجح لذا واصل النادي بيع لاعبيه. يحتاج النادي لمدرب كبير الموسم المقبل يقود الفريق لمنافسة الريال وبرشلونة وربما يكون ايرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة السابق، هو المقبل. وسبق لفالفيردي أن درب فالنسيا موسم 2013-2014 لكنه قدم استقالته نهاية الموسم بسبب انعدام الاستقرار في النادي. بعد 7 سنوات من رحيله و9 مدربين، ربما لن يجد فالفيردي الكثير من التغيير ولحين النظر في حال المدرب الجديد، سيتولى فورو المهمة ويخمد الإطفائي النيران.