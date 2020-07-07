«التبر 55» يلمع في قمة الشراعية ويتصدر الترتيب العام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تربع طاقم السفينة «التبر 55» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري على قمة الترتيب العام لسباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الترتيب العام لمنافسات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 الذي أسدل الستار عليه مؤخراً بنهاية الفعاليات شهر مارس الماضي وإعلان قرار تأجيل سباق النسخة 30 من حدث القفال إلى العام المقبل.

ودرج النادي مع نهاية كل موسم على إعلان أبطال الفئات المختلفة ممن تفوقوا في المجموع العام للجولات لجميع الفئات بما فيها سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 22 و43 و60 قدماً وأيضاً بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي تعتبر مؤهلة لأغلي سباقات التجديف (كاس آل مكتوم).

واستحق طاقم السفينة التبر 55 الجلوس على قمة الترتيب العام لمنافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً في الموسم الرياضي 2019-2020 جامعاً 5 نقاط بعدما تفوق في السباقين الأول في الخامس عشر من شهر فبراير والثاني في السابع من شهر مارس الماضيين حيث وصل فيهما طاقم السفينة إلى منصات التتويج محققاً المركز الثالث في الأولى والمركز الثاني في الجولة الثانية.

ووجد طاقم التبر 55 منافسة حامية على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من باقي المحامل المشاركة في الحدث من بينها طاقم السفينة «الشقي 96» بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش حيث احتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر وبرصيد 8 نقاط بعدما حل سابعاً في الجولة الأولى وفاز بالمركز الأول في الجولة الثانية.

وحل طاقم السفينة «غازي 103» بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي في المركز الثالث للترتيب العام لبطولة دبي 2019-2020 جامعاً 11 نقطة بعدما حل في المركز الثامن في الجولة الأولى ثم المركز الثالث في الجولة الثانية.