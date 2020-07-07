البدري: يقشعر جسمي حين أسمع "صلاح فخر العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أصبح ظاهرة، مشيرا إلى أنه نصح حسام عاشور بالاعتزال في الأهلي.

وقال البدري، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "يقشر جسمي حين أسمع جملة (صلاح فخر العرب)، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أسطورة وظاهرة".

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وأضاف: "ما وصل إليه محمد صلاح ليس من فراغ ويستحقه، يتمتع بتفكير إيجابي ومعاملته جيدة للغاية، إنه شخصية جميلة جدا واللاعبون يحبونه".

وتابع: "صلاح تطور بشكل كبير جدًا، رأيت دراسة تفيد بأن التعصب ضد المسلمين في أوروبا قل بسبب محمد صلاح، وهو ما أسعدني كثيرا لأن الجميع يحترم ما يقدمه هناك".

وأتم البدري قائلا: "تحدثت مع حسام عاشور بعد أزمته مباشرةً وطلبت منه التفكير واتخاذ القرار الصحيح، ونصحته بالاعتزال في الأهلي بعد كل ما قدمه للنادي في مسيرته".