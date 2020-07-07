ملف الاثنين..رسالة ميدو لمرتضى.. تفاصيل ستاد الزمالك..ووصول فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 6 يوليو 2020.
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