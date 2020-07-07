حسام البدري يكشف حقيقة تخليه عن الأهلي.. ورفض كينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدا أنه حقق ما لم يفعله أي مدرب مصر آخر وأن البرازيلي، كينو لاعب بيراميدز السابق، لم يعرض عليه من أجل ضمه.

وقال البدري، في ضيافة برنامج "لم أخرج من الأهلي بشكل سيء، استقالتي جائت بسبب خسارتنا لمباراة وعدم الرضا عن الأجواء وبعض الأمور في ذلك التوقيت، ولم أكن أمتلك أي عرض وقتها كما تردد".

وأضاف: "رحيل عن الأهلي لم يكن بسبب سوء النتائج، أي مدرب من الممكن أن يستقيل في أي وقت، ثم جاء عرض المريخ السوداني بعد رحيلي، وحصدت معه الدوري هناك لأول مرة بعد غياب 7 سنوات".

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وتابع المدير الفني الحالي لمنتخب مصر: "الأهلي هو من صنع اسمي، ولا أستطيع وَصف مدي ارتباطي بالنادي وجمهوره المستمر حتى الآن، مهما تحدثت لن أوفي النادي الأهلي حقه، وسأكن الفضل إليه دائما".

وأكمل: "الجميع رأى نتائجي مع الأهلي والعروض التي كان يقدمها الفريق، وكان هناك نقد غير مقبول في وقت ما، لكنه لأسباب غير طبيعية وأغراض غير حقيقية من قلة تتحدث عن أشياء بعيدة عن الواقع تماما".

وأكد: "أرى كل التقدير والاحترام من القاعدة العريضة لجماهير الأهلي، ويسعدني للغاية إشادتهم بي، الأرقام كما ذكرتوا أنها تتحدث عني، فلا يوجد مدرب مصري حقق ما أنجزته بحصد تسعة ألقاب في مسيرتي".

وأتم حسام البدري تصريحاته مؤكدا أن كينو لم يعرض عليه عندما كان مديرا فنيا للأهلي، مشيرا إلى أنه لم يرفض ضمه كما تردد.