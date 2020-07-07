طارق يحيى: الزمالك في عهد مرتضى منصور يسير بطريقة منظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، يُدير النادي بشكل منظم ومنضبط.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إنه منذ تولى مرتضى منصور رئاسة النادي والأمور جميعها تسير بشكل منظم داخل القلعة البيضاء.

وأضاف، أن هناك نظام وضعه مرتضى منصور ولكل ملف وله مسؤول قبل وصول الأمر لرئيس النادي للوصول لحل.

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وأوضح، أن البعض يهاجم نادي الزمالك بسبب خلاف شخصي مع مرتضى منصور، لافتا أنه القناة الخاصة بالنادي هدفها الأول الدفاع عن الثلعة البيضاء ضد الظلم الذي تتعرض له من قبل البعض.

وأشار إلى أنه قناة الزمالك اصبحت الظهير الاعلامي للدفاع ضد أي شخص يهاجم الزمالك، مؤكدا أنه لا تدخل معارك مع البعض وليس هذا هدفها الأول.

وأتم لاعب الزمالك السابق:" خلال عملي في قناة الزمالك لم اتطرق لبعض الأزمات التي يعاني منها الأهلي كأزمة حسام عاشور، لان هدفي هو الدفاع عن الزمالك فقط".