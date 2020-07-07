ميدو يوجه رسالة قوية لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على البيان الذي أصدره حازم إمام، نجم الفريق الأبيض السابق، مؤكدًا أن رفع اسم حسن شحاتة من منشآت القلعة البيضاء لن يقلل من تاريخ الأسطورة حسن شحاتة.

وقال ميدو، في أولى حلقات برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء الإثنين: "لا أصدق أن حازم إمام أصدر بيانا للرد على مرتضى، يريد التوقف عن التحدث عن الرموز أو رفع اسمه من منشآت النادي".

وأضاف: "لا يوجد مبنى سيفرق مع قيمة حسن شحاتة أو حازم امام عند جمهور الزمالك، المستشار قدم إنجازات كثيرة لكن الجنينة أو المبنى لن تقلل أو تزيد من تاريخ حسن شحاتة أو أشرف قاسم".

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وأكمل: "لا يوجد أي شيء سينقص من حب جماهير الزمالك لحازم إمام من كلمة عتاب قالها".

وأتم ميدو تصريحاته لمرتضى قائلا: "ما لا تعرفه أن الأغلبية يحبونك ويريدون أن تستمر رئيسا للزمالك لأنهم يرون أنك بارقة أمل وتحارب للنادي رغم وجود سلبيات، اكسب هؤلاء وستجدهم دائما في ظهرك ويقدرون ما تعمله من أجل الزمالك".

يُذكر أن حازم إمام أكد أنه لم يتلق أى دعوة أو اتصال من أجل الحضور إلى نادى الزمالك يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أنه تحت أمر النادي حال تلقي دعوة وسيكون أول المتواجدين داخل نادي الزمالك.