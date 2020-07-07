وكيلهما: بكار لم يوقع للزمالك.. ومروان محسن بين التجديد للأهلي أو الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي لم يطلب تجديد تعاقده ووضعه ضمن لاعبي "الفئة الأولى" ماديًا.

وأشار النحاس في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن رجب بكار ظهير نادي بيراميدز لم يوقع أي عقود للانتقال إلى صفوف الزمالك.

وقال النحاس: "انتقال مروان محسن لأي نادِ مصري غير الأهلي مستحيل، إما تجديد التعاقد أو الاحتراف الخارجي، والنية تتجه إلى التجديد سواء من جانبه أو من جانب الأهلي".

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وأكمل: "لا توجد أي أزمات في تجديد عقد مروان مع الأهلي، اللاعب لم يطلب التواجد بين لاعبي الفئة الأولى، والأهلي يقدر لاعبيه جيدًا والأرقام المالية التي يحصلون عليها مرضية لأي لاعب".

وأضاف: "رجب بكار يلعب لنادِ كبير اسمه بيراميدز، ولم يوقع لأي نادِ آخر، نعم بالفعل هناك اهتمام من جانب الأهلي والزمالك ومنذ عامين لكن لم يتم التوقيع على أي عقود".

واختتم: "الأنباء المنتشرة هي نصف الحقيقة، النصف الصحيح هو وجود اهتمام، والنصف الخاطيء هو عدم وجود أي تفاوض رسمي أو توقيع".