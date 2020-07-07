"يشبه ستاد السلام" .. مرتضى منصور يكشف تفاصيل ستاد الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن مشروع ستاد الزمالك الجديد يشبه ستاد السلام مشيرا إلي أنه بالتوزاري مع إنشاء النادي الجديد منطقة ٦ أكتوبر.

وقالت قناة الزمالك إن مسئولي النادي الأبيض عقدوا أربعة اجتماعات مع الشركة المصممة والمنفذة بفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف منصور إن النادي وقع اتفاقية مع البنوك لتمويل العضويات كاشفا أنه سيتم فتح باب الإشتراك في المرحلة الأولي علي ٥ ألاف عضوية تزيد بقيمة ٣٠٪؜.

وأنهى مرتضى منصور " اجتماع اليوم أفضل رد على المشككين العمل سيبدأ سريعاً فور عرض التصميم النهائي علي مجلس الإدارة ".

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وكشف أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك أن ستاد الأبيض الجديد ستكون سعته ٤٠ ألف متفرج مخصصاً لكرة القدم فقط (بدون تراك).

وأضاف أحمد مرتضى أن فرع النادي الجديد سيضم فندقا ٤ نجوم ومستشفي للطب الرياضي و١٦ ملعبا للألعاب الجماعية.

وعرضت قناة الزمالك لقطات اجتماعا قالت إنه بين الشركة المصممة والمنفذة في حضور أعضاء مجلس إدارة الأبيض.

ووفقاً للقطات فإن النادي الجديد يضم ستاد ومنطقة ترفيه ومجمع حمام سباحة وفندقاً ومجموعة من الملاعب وأماكن إنتظار.