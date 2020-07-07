محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن مشروع ستاد الزمالك الجديد يشبه ستاد السلام مشيرا إلي أنه بالتوزاري مع إنشاء النادي الجديد منطقة ٦ أكتوبر.
وقالت قناة الزمالك إن مسئولي النادي الأبيض عقدوا أربعة اجتماعات مع الشركة المصممة والمنفذة بفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف منصور إن النادي وقع اتفاقية مع البنوك لتمويل العضويات كاشفا أنه سيتم فتح باب الإشتراك في المرحلة الأولي علي ٥ ألاف عضوية تزيد بقيمة ٣٠٪.
وأنهى مرتضى منصور " اجتماع اليوم أفضل رد على المشككين العمل سيبدأ سريعاً فور عرض التصميم النهائي علي مجلس الإدارة ".
وكشف أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك أن ستاد الأبيض الجديد ستكون سعته ٤٠ ألف متفرج مخصصاً لكرة القدم فقط (بدون تراك).
وأضاف أحمد مرتضى أن فرع النادي الجديد سيضم فندقا ٤ نجوم ومستشفي للطب الرياضي و١٦ ملعبا للألعاب الجماعية.
وعرضت قناة الزمالك لقطات اجتماعا قالت إنه بين الشركة المصممة والمنفذة في حضور أعضاء مجلس إدارة الأبيض.
ووفقاً للقطات فإن النادي الجديد يضم ستاد ومنطقة ترفيه ومجمع حمام سباحة وفندقاً ومجموعة من الملاعب وأماكن إنتظار.
كانت هذه تفاصيل خبر "يشبه ستاد السلام" .. مرتضى منصور يكشف تفاصيل ستاد الزمالك الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.