كاف يؤجل بطولة أفريقيا للمحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين إقامة بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر عام 2022، في فصل الصيف بدلا من شتاء نفس العام، حتى لا تتزامن مع بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون.

وكشف محمد ساعد الأمين العام للاتحاد الجزائري للعبة، ان كاف، ابلغهم اليوم الاثنين، بتأخير موعد البطولة من كانون ثان/يناير إلى صيف 2022.

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واوضح ساعد، في تصريح للإذاعة الجزائرية الحكومية، ان الاتحاد الافريقي اقترح تنظيم البطولة بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2022، مؤكدا ان مدة البطولة هي 22 يوما.

وابرز ساعد، ان الاتحاد الجزائري سيحدد موعد البطولة بشكل نهائي بعد استشارة وزارة الشباب والرياضة.

كان الاتحاد الأفريقي أعلن تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا التي كانت مقررة بالكاميرون مطلع 2021، إلى بداية 2022، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.