توتنهام يعبر إيفرتون بهدف عكسي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: تغلب فريق توتنهام على ضيفه إيفرتون 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وحقق توتنهام الفوز بهدف عكسي سجله مايكل كين لاعب إيفرتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24. الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 48 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد إيفرتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

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