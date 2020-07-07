فايلر يطلب من الجهاز المعاون تقرير تفصيلي عن لاعبي الأهلي

أكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن السويسري رينيه فايلر وصل اليوم للقاهرة بعد قضاء فترة أجازة مع أسرته في سويسرا وسُيجري مسحة خلال أيام ويعود لقيادة الأهلي خلال أيام بعد أن وافق على تجديد تعاقده لموسم واحد.

وحسم السويسري فايلر مصيره بالإستمرار مع القلعة الحمراء لموسم واحد لإستكمال مشواره في بطولة الدوري والمنافسة على لقب أفريقيا أثناء تواجده مع أسرته بسويسرا .

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من

الجهاز المعاون تقديم تقرير تفصيلي عن الفترة الماضية

من عمر التدريبات.

وأبلغ فايلر معاونه ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي بضرورة إعداد تقرير عن الأمور التي ظهرت في التدريبات الأخيرة سواء بدنياً أو فنياً. وطلب فايلر أيضاً تقرير طبي شامل بحالة الرباعي المصاب سعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد لاعبي الفريق.