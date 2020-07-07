اخبار الرياضه

فايلر يطلب من الجهاز المعاون تقرير تفصيلي عن لاعبي الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten  أن السويسري رينيه فايلر وصل اليوم للقاهرة بعد قضاء فترة أجازة مع أسرته في سويسرا وسُيجري مسحة خلال أيام ويعود لقيادة الأهلي خلال أيام بعد أن وافق على تجديد تعاقده لموسم واحد.

وحسم السويسري فايلر مصيره بالإستمرار مع القلعة الحمراء لموسم واحد لإستكمال مشواره في بطولة الدوري والمنافسة على لقب أفريقيا  أثناء تواجده مع أسرته بسويسرا .

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من

الجهاز المعاون تقديم تقرير تفصيلي عن الفترة الماضية

من عمر التدريبات.

وأبلغ فايلر معاونه ديفيد سيزا المدرب العام للأهلي بضرورة إعداد تقرير عن الأمور التي ظهرت في التدريبات الأخيرة سواء بدنياً أو فنياً. وطلب فايلر أيضاً تقرير طبي شامل بحالة الرباعي المصاب سعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد لاعبي الفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يطلب من الجهاز المعاون تقرير تفصيلي عن لاعبي الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا