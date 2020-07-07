أمير مرتضى يعقد جلسة مع أوباما لتجديد عقده مع الزمالك

أكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك يعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق لمناقشة تجديد عقده مع الأبيض.

ويعد يوسف أوباما من العناصر الأساسية بالفريق الكروي والتي يعتمد عليها الفرنسي

باتريس كارتيرون المدير الفني بشكل أساسي حيث ساهم بشكل كبير مع الأبيض بالتتويج بآخر بطولتين قبل توقف النشاط الرياضي.

أكد محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئوولو الزمالك في مفاوضات جادة مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق والمتواجد في

بلاده حالياً ، لحسم تمديد عقدة الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وينتظر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي عودة اللاعب من تونس والانتظام فى استعدادات الفريق لعودة المنافسات المحلية والإفريقية ، للحديث معه حول المقابل المادي الذى يريده من أجل تجديد تعاقده مع الفريق ، لحسم التجديد للاعب ، كونه أحد العناصر الأساسية في الفريق ، ولدي الجهاز الفني بقيادة كارتيرون.