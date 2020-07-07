الزمالك يجدد رفضه رحيل بن شرقي بعد عروض أوروبا

كشف محمد فاروق مُقدم فريق البريمو أن مسئوولو الزمالك جدد رفضهم لرحيل المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ، بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية والخليجية من أندية ، ترغب في التعاقد مع اللاعب الذي انضم للزمالك الصيف الماضى، من الهلال السعودي.

ومن أبرز هذة الأندية بحسب تقارير صحفية مختلفة ستاندرليج من بلجيكا ونيس وستراسبورج في فرنسا وطرابوزن سبور وغازي عنتاب في تركيان ، وعرض آخر من أولمبياكوس اليوناني بطل الدوري الموسم الجاري.

وجاء رفض الزمالك لرحيل بن شرقي كونه المحترف الأهم في الفريق ، بجانب حلم الفوز ببطولة

دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري والغائب عن القلعة البيضاء منذ 17 عاما ، حيث يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم ومساهمته في حصد السوبر الأفريقي الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2003 ، وكأس مصر ، والسوبر المصري.

يذكر ان اشرف بن شرقي ساهم في تتويج الزمالك بكاسي السوبر الافريقي والمصري وكذلك بلوغ نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.