نجح مجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور في تجديد عقد أنس أسامة لاعب كرة السلة لمدة موسمين في حضور رئيس الزمالك وأحمد عادل عضو مجلس إدارة النادي. عضو مجلس إدارة النادي. ووقع أنس أسامة على عقود التجديد خلال الاجتماع به . كما نجح مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور في إتمام التعاقد مع عمر الوكيل (بكار) لاعب النادي الأهلي السابق. وأتم الزمالك تعاقده مع بكار لمدة موسمين، ويعتبر اللاعب من أفضل اللاعبين في مركزه بالقارة الإفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يجدد عقد نجم كرة السلة لموسمين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.