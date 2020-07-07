الزمالك يتعاقد " بكار" نجم كرة اليد بالأهلي

نجح مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور في إتمام التعاقد مع عمر الوكيل (بكار) لاعب النادي الأهلي السابق.

وأتم الزمالك تعاقده مع بكار لمدة موسمين، ويعتبر اللاعب من أفضل اللاعبين في مركزه بالقارة الإفريقية.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام

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على الكرة بنادي الزمالك، أكد أن النادي لن يقوم بالتعاقد مع صفقات كثيرة على غرار ما يحدث كل عام.

وقال منصور "لن نقوم بشراء 10 لاعبين في كل موسم وندعم الفريق

حسب الاحتياجات فقط".وأضاف "أتممنا ضم صفقتين من أصل 5 صفقات للموسم الجديد، وكارتيرون لم يقرر موقفه من الثلاثة الآخرين".

وأردف " حددنا صفقتين بشكل نهائي لضمهم في الموسم الجديد".

وتطرق في حديثه إلى رازق سيسه مهاجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، قائلاً "رزاق سيسية يمتلك عرضين للرحيل على سبيل الإعارة وندرس الأفضل منهم".