مدرب دجلة : لن نبدأ التدريبات إلا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة للاعبي الفريق

أكد محمد عبد الواحد مدرب فريق دجلة، أن بدء التدريبات دون الانتظار لنتيجة المسحة الثانية تسبب في ورطة لهم. وقال عبد الواحد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: السماح بالتدريب دون انتظار المسحة الثانية سببب تورطنا في بعض حالات الكورونا وكذلك عدد من الأندية. سببب تورطنا في بعض حالات الكورونا وكذلك عدد من الأندية. وتابع: سنخوض معسكر بالعين السخنة منتصف يوليو الجاري لمدة اسبوعين، لن نبدأ التدريبات الا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة للاعبي دجلة. وأشار: دجلة يبرز مواهب ولاعبين يؤدون في معظم أندية مصر بشكل مميز وأتوقع لعبد العاطي اللعب لنادي كبير ورشحته للزمالك من فترة ولكن اختلفا الناديين بسبب الامور المالية . يبرز مواهب ولاعبين يؤدون في معظم أندية مصر بشكل مميز وأتوقع لعبد العاطي اللعب لنادي كبير ورشحته للزمالك من فترة ولكن اختلفا الناديين بسبب الامور المالية . يذكر ان اتحاد الكرة المصري أعلن استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي ابتداءا من السابع من اغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا

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