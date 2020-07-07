مروة عيد عبد الملك تكشف كواليس إصابتها بفيروس كورونا

كشفت مروة عيد عبد الملك لاعبة كرة اليد المصرية المحترفة في نيس الفرنسي، عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها منه الفترة الماضية.

قالت عبد الملك في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "في مارس الماضي بعد توقف

الدوري شعرت بصداع غير عاد لمدة 12 يومًا قضيتهم بالكامل في الظلام بسبب الصداع"، موضحة أنها أصيبت بالفيروس نظرًا لإصابة زميلة لها بالفريق قامت بتوصيلها إلى المطار.

وتابعت: "أجريت تحليل ومسحة وفوجئت أن التحليل

الخاص بي جاء إيجابيًا بالأجسام المضادة، شعرت بصدمة كبيرة وفجأة هاتفني الطبيب وطلب مني البقاء في المنزل، بقيت لمدة ساعة أو اثنين لا استوعب الموقف نهائيًا، لكن بعد قليل وصلتني نتيجة المسحة وكانت سلبية". وأضافت: "اتضح أني كنت مصابة بفيروس كورونا ولم أكن أعلم، وفي النهاية فضل الله عز وجل سبب شفائي من الفيروس"