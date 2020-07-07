تامر النحاس : لا يوجد خلافات بين مروان محسن والنادي الأهلي

أكد تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، أنه لا يوجد خلافات مالية بين موكله والنادي الأهلي.

وقال النحاس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كل ما حدث هو اتفاق بين الطرفين على التجديد ولن

يكون هناك خلاف في التفاوض المالي لأن الاهلي لديه أسس في تحديد العقود وقيمتها للاعبين". وأكمل: "مروان لم يطلب أو يتحدث في أي تفاصيل مالية، كما أن وليد سليمان هو أعلى قيمة مالية بحكم تاريخه ويتخطى الفئة الأولى، ورمضان صبحي يحصل على المبلغ الأكبر بما أنه معار من الدوري الانجليزي".

وكان مروان محسن انضم للنادي الأهلي في صيف 2016 قادما من النادي الاسماعيلي في صفقة بلغت قيمتها المالية 10 ملايين جنيه.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن في وقت سابق عودة الدوري الممتاز ابتداءا من السابع من اغسطس المقبل بعد توقف دام اكثر من 4 أشهر.