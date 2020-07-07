سفير مصر يوضح موقف الكاميرون من استضافة نصف نهائي إفريقيا

تحدث مدحت المليجي السفير المصري لدى دولة الكاميرون، عن استعدادات الكاميرون لاستضافة المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال المليجي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يخطر الاتحاد الكاميروني بموعد إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا". مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا". وأضاف " الكاميرون جاهزة لاستضافة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا". وأردف " رئيس الاتحاد الكاميروني أبلغني أنهم لم يأكدوا حتى الأن على الموافقة على استضافة نصف نهائي Advertisements إفريقيا". إفريقيا". وتابع " رئيس اتحاد الكاميرون أكد على جاهزية بلاده وأن الأندية المصرية لن تعاني من الملاعب". وواصل " الكاف حدد 10 ألاف مشجع لحضور نصف نهائي إفريقيا". وشدد " الزمالك والأهلي لم يتواصلا معي من أجل إقامة معسكر في الكاميرون استعدادا لنصف النهائي". وأتم " أتمنى وصول الزمالك والأهلي لنهائي إفريقيا ويكون النهائي مصريا".

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