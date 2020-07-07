اشبيلية يفوز على إيبار ويُعزز موقعه فى الدوري الاسباني

عزز إشبيلية مركزه الرابع فى ترتيب جدول الدوري الاسباني والمؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بهدف دون رد على ضيفه إيبار، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين 6-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ34 من المسابقة.

ويدين إشبيلية بفوزه الى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي سجل الهدف الوحيد، وأنقذ المرمى من فرصة محققة في الثواني القاتلة، حين حل بين الخشبات الثلاثة بديلا للحارس التشيكي توماش فاتسليك الذي خرج مصابا بعد استنفاد فريقه التبديلات الخمسة.

واستغل إشبيلية خسارة مطارده المباشر فياريال أمام برشلونة (1-4) الأحد، ليعزز مركزه الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال. ورفع إشبيلية رصيده الى 60 نقطة، بفارق ست نقاط عن فياريال.

ومنح هدف أوكامبوس في الدقيقة 56، فريقه إشبيلية الفوز الثالث له (مقابل أربع تعادلات) في المباريات السبع التي خاضها منذ استئناف الدوري الاسباني بعد تعليقه لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتبادل الفريقان المحاولات في الشوط الأول، ومنها ركلة حرة لإيبار نفذها الأوروغوياني سيباستيان كريستوفورو وأوقفها فاتسليك (15)، وتسديدة لأوكامبوس المنفرد داخل المنطقة، مرت بجانب القائم الأيسر (45+3).

وانتظر الأرجنتيني مطلع الشوط الثاني ليسجل هدف فريقه، وذلك عندما ارتمى نحو كرة عرضية رفعها خيسوس نافاس من الجهة اليمنى، وتابعها ببراعة بالقدم اليمنى داخل الشباك (56).

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وواصل الفريقان المحاولات، ومنها لكيكي غارسيا من داخل المنطقة مرت قرب القائم الأيمن (78)، رد عليها البديل سوسو بتسديدة أبعدها حارس إيبار الصربي ماركو دميتروفيتش (87).

وفرض لاعبو إيبار سيناريو نهائيا دراماتيكيا، وكانوا على وشك حرمان إشبيلية من نقطتين ثمينتين.

وأتت أولى المحاولات الخطرة عندما وضع كيكي جارسيا كرة متقنة من مسافة قريبا بعيدا من متناول فاتسليك الذي خرج لملاقاته، لكن المحاولة ارتدت من القائم الأيسر للمرمى الخالي (90+6).

وأدى احتكاك جارسيا مع فاتسليك الى إصابة قوية في الركبة اليسرى للحارس، أخرج بسببها من أرض الملعب على حمالة، تاركا مكانه لأوكامبوس.

وتدخل الأخير لإبعاد كرة عن خط المرمى، قبل ان يكرر لاعبو إيبار المحاولة، فأبعدها هذه المرة خيسوس نافاس، وأيضا عن الخط، في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وتجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، على بعد ست نقاط أمام ريال مايوركا، صاحب أول المراكز المؤدية للهبوط الى الدرجة الثانية.

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