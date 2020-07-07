شاهد أهداف مباراة اشبيلية وإيبار فى الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الاثنين 6-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الاسباني “لا ليجا”.

عزز إشبيلية مركزه الرابع فى ترتيب جدول الدوري الاسباني والمؤهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بهدف دون رد على ضيفه إيبار.

ويدين إشبيلية بفوزه الى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي سجل الهدف الوحيد، وأنقذ المرمى من فرصة محققة في الثواني القاتلة، حين حل بين الخشبات الثلاثة بديلا للحارس التشيكي توماش فاتسليك الذي خرج مصابا بعد استنفاد فريقه التبديلات الخمسة.

واستغل إشبيلية خسارة مطارده المباشر فياريال أمام برشلونة (1-4) أمس الأحد، ليعزز مركزه الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال. ورفع إشبيلية رصيده الى 60 نقطة، بفارق ست نقاط عن فياريال.

ومنح هدف أوكامبوس في الدقيقة 56، فريقه إشبيلية الفوز الثالث له (مقابل أربع تعادلات) في المباريات السبع التي خاضها منذ استئناف الدوري بعد تعليقه لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

إليكم أهداف مباراة اشبيلية وإيبار فى الدوري الاسباني

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