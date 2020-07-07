توتنهام يتغلب على ايفرتون بصعوبة ويصعد الى المركز الثامن فى الدوري الانجليزي

سجل مايكل كين هدفا بالخطأ في مرماه ليساعد توتنهام هوتسبير في الفوز 1-صفر على ضيفه إيفرتون بصعوبة،ليصعد للمركز الثامن في الدوري الانجليزي الممتاز، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين 6-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ33 من المسابقة.

وكانت الهزيمة ستجبر توتنهام على التراجع خلف زائره في النصف الأسفل من الجدول لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو نجح في تمديد سلسلة عدم الهزيمة أمام إيفرتون إلى 15 مباراة.

وظن لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو أنه سجل أول أهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز في الدقيقة 23 لكن تسديدته غيرت اتجاهها بعد الاصطدام بكين ليصبح الحارس جوردان بيكفورد عاجزا.

وواجه حارس توتنهام هوجو لوريس اختبارات صعبة في الشوط الأول لكنه خطف الأنظار عند مغادرة الملعب بين الشوطين عقب اشتباكه مع زميله سون هيونج-مين.

وقال لوريس بعد المباراة إن “ما حصل بيني وبين -سوني- هو جزء من كرة القدم أحيانا. لا توجد مشكلة. في نهاية المباراة كان في امكانكم ان تروا اننا سعداء”.

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وأكد الحارس المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، ان سوء التغطية الدفاعية لسون في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، كان السبب الأساسي لهذه المشادة.

وتصدى بيكفورد لمحاولتين من سون في الشوط الثاني بينما غابت أنياب إيفرتون ليخسر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لأول مرة منذ استئناف الموسم.

ويملك توتنهام 48 نقطة من 33 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال وتسع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.

بالمقابل، توقفت نتائج إيفرتون الإيجابية عند انتصارين متتاليين وتعادل ثمين فرضه على ليفربول المتوج بطلا للدوري، ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

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