شاهد أهداف مباراة توتنهام وايفرتون فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاثنين 6-7-2020، فى إطار منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”.
وتغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه إيفرتون بهدف وحيد، جاء هدف الفوز الوحيد لتوتنهام عند الدقيقة 24 عبر المدافع مايكل كين، الذي حول بالخطأ كرة غالطت حارس مرمى فريقه جوردن بيكفورد.
بهذه النتيجة، عوض توتنهام هوتسبير خسارته أمام وست هام يونايتد في الجولة السابقة من الدوري الانجليزي، وصعد للمركز الثامن برصيد 48 نقطة.
بالمقابل، توقفت نتائج إيفرتون الإيجابية عند انتصارين متتاليين وتعادل ثمين فرضه على ليفربول المتوج بطلا للدوري، ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.
إليكم أهداف مباراة توتنهام وايفرتون فى الدوري الانجليزي
لقطات من المباراة
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