بي ان سبورت تختار معلق مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الايطالي

يقدم لكم الخليج 365 معلق مباراة “يوفنتوس وميلان” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 في الدوري الايطالي، والمقرر لها اليوم الثلاثاء 7-7-2020.

وتقام مباراة “يوفنتوس وميلان” على ملعب الروسونيري “سان سيرو”، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وسيتولى المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” إذاعة المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و4، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل بريمير سبورتس 1، وسوبر سبورت 2 الألبانية.

وسيسعى صاحب صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي “يوفنتوس” إلى تحقيق الفوز على “ميلان”، من اجل الحفاظ على فارق الـ7 نقاط بينه وبين صاحب المركز الثاني “لاتسيو”.

في المقابل يدخل “ميلان” المباراة بمعنوبات عالية بعد تغلبه على لاتسيو في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ووصل الروسونيري بهذا الفوز إلى النقطة الـ 46 في المركز السابع بجدل الترتيب.

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