رياضة | الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا مع الشركة المصرية التي ستتولى إنشاء فرع النادي في مدينة 6 إكتوبر وستاد النادي.

وشهدت الجلسة حضور المستشار مرتضى منصور والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي.

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وتم خلال الجلسة استعراض الرسم التوضيحي لفرع النادي الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادي والشركة حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة

وتعد هذه هى الجلسة الرابعة التي تعقد مع مسئولي الشركه في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.