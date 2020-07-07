رياضة | الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور اجتماعا مع الشركة المصرية التي ستتولى إنشاء فرع النادي في مدينة 6 إكتوبر وستاد النادي.
وشهدت الجلسة حضور المستشار مرتضى منصور والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وعلاء مقلد أعضاء مجلس الإدارة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي.
وتم خلال الجلسة استعراض الرسم التوضيحي لفرع النادي الجديد ومناقشة تفاصيل العقود الخاصة بالاتفاقية بين النادي والشركة حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة
وتعد هذه هى الجلسة الرابعة التي تعقد مع مسئولي الشركه في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر القادم.