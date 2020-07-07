رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام برايتون على أرضية ملعب فالمر.

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وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا، بعد تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 89 نقطة، جمعهم من 29 انتصار، وتعادلين وهزيمتين.