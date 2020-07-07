رياضة | حسام البدري: نصحت عاشور بالاعتزال داخل الأهلي وسعيد باستمرار وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام البدري: نصحت عاشور بالاعتزال داخل الأهلي وسعيد باستمرار وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأنه نصح حسام عاشور قائد النادي الأهلي بالاعتزال داخل جدران القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أجريت اتصالا بحسام عاشور وطلبته بالاعتزال داخل النادي".

وتابع :"لا أعرف الأسباب التي جعلت عاشور يتخذ هذا القرار ولكن كل شخص يعلم ما يريده".

وزاد :"سعيد باستمرار وليد سليمان في الأهلي، وهو لاعب مميز سواء على المستوى الكروي أو الفني".