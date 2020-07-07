رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة بلباو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة بلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام ألافيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الانطلاق نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة.