رياضة | نجم بيراميدز يواصل التضحية من أجل الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يواصل التضحية من أجل الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو أن نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رفع شعار التضحية في الوقت الحالي للانضمام إلى الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأكد دونجا، لمسئولي بيراميدز استعداده التام للتنازل عن كل الأمور المالية له، لرؤيته أن الزمالك هو الخطوة الأنسب له في الموسم المقبل.

كما أبدى دونجا، مرونة كبيرة مع مسئولي الزمالك بالحصول على قيمة مالية أقل مما كان يتقاضاها مع بيراميدز من أجل ارتداء قيمص الفريق الأبيض.