رياضة | بهدف ذاتي.. توتنهام يعبر عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهدف ذاتي.. توتنهام يعبر عقبة إيفرتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق توتنهام فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه إيفرتون، بهد وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل مايكل كين لاعب إيفرتون هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه ليساعد توتنهام هوتسبير في الفوز 1-صفر على ضيفه إيفرتون ليصعد للمركز الثامن في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وكانت الهزيمة ستجبر توتنهام على التراجع خلف زائره في النصف الأسفل من الجدول لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو نجح في تمديد سلسلة عدم الهزيمة أمام إيفرتون إلى 15 مباراة.

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وظن لاعب الوسط جيوفاني لو سيلسو أنه سجل أول أهدافه في الدوري الممتاز في الدقيقة 23 لكن تسديدته غيرت اتجاهها بعد الاصطدام بكين ليصبح الحارس جوردان بيكفورد عاجزا.

وواجه حارس توتنهام هوجو لوريس اختبارات صعبة في الشوط الأول لكنه خطف الأنظار عند مغادرة الملعب بين الشوطين عقب اشتباكه مع زميله سون هيونج-مين.

وتصدى بيكفورد لمحاولتين من سون في الشوط الثاني بينما غابت أنياب إيفرتون ليخسر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لأول مرة منذ استئناف الموسم.

ويملك توتنهام 48 نقطة من 33 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال وتسع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع بينما يحتل إيفرتون المركز 11.