رياضة | قناة الزمالك تفجر مفاجأة كبرى لجماهير القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قناة الزمالك تفجر مفاجأة كبرى لجماهير القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة نادي الزمالك، تفاصيل إنشاء ستاد نادي الزمالك الجديد، والذي من المقرر إنشاؤه في مدينة 6 أكتوبر.

وأعلن الإعلامي "أحمد جمال" عبر برنامج "زمالكاوي" الذي يُذاع على قناة النادي اليوم: "تلقى نادي الزمالك عرضاً للتصميم النهائي، وسيتم عرض التصميم على مجلس الإدارة".

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وأضاف: "من المقرر أن يتم البدء فوراً في إنشاء الملعب فوراً وبشكل عاجل".

وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، قد أعلن في وقت سابق، أن قناة النادي ستقوم بعرض تفاصيل مشروع عالمي غير مسبوق، يتضمن إنشاء مدينة رياضية وستاد عالمي للزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

كما سيتم عرض تفاصيل إنشاء فرع جديد للنادي الأبيض في مدينة 6 أكتوبر أيضاً.