رياضة | الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، عن صفقات الفارس الأبيض استعداداً للموسم الجديد وعن موقف ناديه من عودة حميد أحداد المعار إلى الرجاء البيضاوي المغربي.

تصريحات أمير مرتضى منصور

وقال المشرف العام على الفريق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة مع الاعلامي ابراهيم فايق: "تم إنهاء كل شيء يتعلق بالصفقتين، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، بينما هناك 3 لاعبين آخرين تم عرضهم على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد قراره بشأنهم.

وأضاف أمير: "لن نشتري 10 لاعبين في كل موسم مثلما سبق لأننا ندعم الفريق حسب الاحتياجات فقط، فأزمة فيروس كورونا تسببت في إعادة تقييم العديد من اللاعبين، ونحاول أيضاً الحفاظ على القوام الأساسي للفريق".

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وعن الجهاز الفني للزمالك أوضح المشرف على الكرة: "اعتذار الشيشيني جاء لظروف خاصة وبالتحديد بعد وفاة صديقه الكاتب الصحفي محمد صيام، حيث تعرض لفترة اكتئاب وطلب عدم الاستمرار، كما جاء طلب كارتيرون بطلب ضم أحمد عبد الرؤوف بعد منح كامل الحرية له في اختيار مساعد له، سواء مصري أو أجنبي".

وأكمل: "أرسلنا خطاباً رسمياً إلى نادي الرجاء البيضاوي المغربي بشأن رغبتنا في إعادة أحداد، وذلك بعد عدم تفعيلهم بند الشراء بشكل نهائي، كما أن كارتيرون طلب بالفعل استعادته حيث يرى أنه سيندمج مع الثنائي أشرف بن شرقي و محمد أوناجم".

وعن مصير رزاق سيسيه قال: "اللاعب لديه عرضين من الخارج، ولكن العلاقة التي تربطنا بنادي الاتحاد قوية وننتظر قرارهم وعرضهم".

وأتم أمير مرتضى منصور تصريحاته: "لدينا رغبة مشتركة في تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، حيث تحدثت معه منذ فترة ولم يتردد في الموافقة لكن هو الآن متواجد في تونس، كما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل".