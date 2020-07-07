رياضة | بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لحسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي، إلى جدران القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يقترب من إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر

بات مسؤولي النادي الأهلي قريبين من إنجاز صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين.

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وكشف مصدر داخل الأهلي أن النادي اقترب كثيرًا من إتمام صفقة طاهر، مشيرا إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح للحسم بعد ترحيب إدارة المقاولون العرب، وتمسك اللاعب بالانتقال للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن هناك بعض التفاصيل المالية يتم حسمها في الوقت الحالي، مع وضع بعض الرتوش حول التعاقد، ومن المتوقع إعلان صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يسعى لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.