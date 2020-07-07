رياضة | صحفي إسباني يكشف سبب غياب نجم ريال مدريد عن تشكيل زيدان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني يكشف سبب غياب نجم ريال مدريد عن تشكيل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الصحفي إيدو أجيري المهتم بشئون ريال مدريد عن سبب غياب الكولومبي خيمس رودريجيز عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو الذي شهد فوز الميرينجي بهدف نظيف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال أجيري في تصريحات صحفية:" خيمس رودريجيز لم يعد يتحمل من الناحية الذهنية، لم يعد يملك الطاقة الكافية ولذلك تحدث مع زيدان وطلب منه عدم استدعائه" .

وأضاف:"في كل مرة يتم استدعائه فيها ولا يلعب أيّ دقيقة يشعر بعدم الأهمية وزيدان أيضًا من جانبه يتسبب في أن لا يشعر بالأهمية بسبب عدم إشراكه في المباريات" .

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وتابع:" في كلّ مباراة لرودريجيز تعد بمثابة المزيد من المعاناة والنجم الكولومبي لم يعد يتحمل أكثر هذه الوضعية الصعبة، لهذا تحدث مع المدير الفني وأخبره أنه لن يسافر مع الفريق لمواجهة بلباو".

وأردف قائلًا:" في كل مرة يسافر فيها رودريجيز مع الفريق ويتحمل معاناة السفر وبعد ذللك يعود بدون اللعب، لذلك أخبر زيدان أنّه يفضل البقاء في منزله ".

واختتم أجيري تصريحاته قائلًا:" رودريجيز أخبر زيدان أنّه حاليًا يستعد فقط للمستقبل لكن زيدان أيضًا من جانبه يرى رودريجيز كلاعب كرة القدم ويُدرك وضعيته وتقبل طلب النجم الكولومبي ولذلك مشكلة رودريجيز هي ذهنية ".