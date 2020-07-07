رياضة | الإنتاج الحربي ينافس بتروجت على ضم موهبة العبور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي ينافس بتروجت على ضم موهبة العبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بتروجت والانتاج الحربي في مفاوضات جادة مع محمد سعيد مدافع نادي مصر والعبور الحالي لضمه خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم سعيد مصيره خلال الساعات القليلة المقبلة سواء بالانضمام إلى الانتاج الحربي أو بتروجت.

وقدم سعيد مستوى مميز خلال مبارياته مع العبور جعله محط أنظار الأندية للتعاقد معه.

الجدير بالذكر أن سعيد من مواليد ١٩٩٧ وانضم في إحدى معسكرات المنتخب الاولمبي قبل أمم إفريقيا.