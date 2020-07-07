الامارات | النصر يواصل فحوص «كورونا».. ويبدأ التدريبات في الصالة المغطاة 11 الجاري

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواصل فحوص «كورونا».. ويبدأ التدريبات في الصالة المغطاة 11 الجاري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -
واصل فريق النصر استعداداته للموسم الجديد بإجراء الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قبل العودة إلى التدريبات في 11 الجاري، والتي قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، خوضها داخل الصالة الرياضية المغطاة لارتفاع درجة الحرارة، على أن يتم وضع التدريبات وفق مجموعات، حتى الوصول إلى التدريب الخارجي مع تحسن الجو.
وعلمت «الإمارات اليوم» أن «نادي النصر لم ينتهِ، حتى الآن، من إجراءات التعاقد مع لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، القادم من فريق الشارقة، عقب موافقة الأخير على انتقال اللاعب، ليكون الأجنبي الثالث في الفريق، بجوار البرتغالي توزي، والهولندي كواس».
يذكر أن النصر أعار اللاعب مبارك سعيد لاتحاد كلباء، وخالد جلال لخورفكان، كما أنهى تعاقده مع سالم صالح بالتراضي، وتعاقد مع المهاجم تيغالي، في حين لم يعلن عن أي تعاقد جديد على مستوى اللاعبين المواطنين.
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