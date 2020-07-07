الامارات | مربط دبي للخيول ينال لقب أفضل مربى في «منتون الدولية 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي للخيول ينال لقب أفضل مربى في «منتون الدولية 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة مربط دبي للخيول العربية، لقب أفضل مربى في النسخة 2020 التي اختتمت أول من أمس بمدينة منتون الفرنسية.

وقال بيان صحافي: «قد تمكن مربط دبي في خضم منافسة قوية من إحراز الميداليتين الفضيتين بالإنتاج الجديد من الفحل العالمي إكساليبور في أول ظهور له ببصمة المربط، وذلك مع المهر دي فنان من الفرس الولود إلي فلامينكا والمهرة دي جهراء من الفرس دي جواهر، وتعتبر التجربة الإنتاجية الجديدة متمثلة في المهرين المتوجين تجربة ناجحة أكدت تفوق الصناعة الإنتاجية لمربط دبي مع اختيار المعادلات المحلية وحصد نتائجها العالمية». من جانبه، قال المشرف العام مدير عام المربط المهندس محمد التوحيدي: «سعداء بما حققه إنتاج المربط من نتائج. أطلقنا تجربة إنتاجية محلية من الفحل إكساليبور في مشاركة حصرية بالبطولة تكللت بلقبين ثمينين، وكان لحضور علامتنا الإنتاجية تميز منحنا لقب أفضل مربط، ومنح عدداً من المرابط ألقاباً نفيسة أكدت القوة الإنتاجية للمربط من الفحل المبارك إف إيه إل رشيم والفحل الواعد دي سراج، وسعداء لمساهمتنا في تطور الخيل العربية».

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