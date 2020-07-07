الامارات | لاعبو التنس يستأنفون التدريبات

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو التنس يستأنفون التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن لاعبو ولاعبات منتخب التنس التدريبات المنتظمة تحت إشراف الجهاز الفني، بهدف إعادة رفع الجاهزية الفنية والبدنية وتعزيز العامل الذهني، تمهيداً لخوض منافسات الاستحقاقات المقبلة، بناءً على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، بضرورة مواكبة عودة النشاط الرياضي بخطوات هادفة.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس أحمد عبدالملك أهلي، في بيان صحافي، أنه «تماشياً مع عودة النشاط إلى الصالات والأكاديميات الرياضية تم التوجيه بإعادة تدريبات المنتخبات الوطنية للأعمار السنية، وحسب التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وتم اعتماد خطة مدروسة في اللجنة الفنية تساهم بالحد من الآثار السلبية لتوقف النشاط الرياضي». وأشاد أحمد أهلي بالجهود التي بذلها اللاعبون واللاعبات بالتدريب عن بعد، داعياً إلى تعويض الفترة الماضية بما يساهم في استعادة كاملة للمستويات الفنية المعتادة.

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