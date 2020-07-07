الامارات | «التبر 55» يتصدر الترتيب العام في «الشراعية 60 قدماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التبر 55» يتصدر الترتيب العام في «الشراعية 60 قدماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تربع طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير الكتبي، وبقيادة النوخذة خلفان سهيل خلفان المهيري، على قمة الترتيب العام لسباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الترتيب العام لمنافسات الموسم الرياضي البحري 2019-2020 الذي أسدل الستار عليه أخيراً بنهاية الفعاليات شهر مارس الماضي، وإعلان قرار تأجيل سباق النسخة 30 من حدث القفال إلى العام المقبل.

وقال بيان صحافي: «استحق طاقم السفينة التبر 55 الجلوس على قمة الترتيب العام جامعاً خمس نقاط بعدما تفوق في السباقين الأول في الخامس عشر من شهر فبراير والثاني في السابع من شهر مارس الماضيين، حيث وصل فيهما طاقم السفينة إلى منصات التتويج محققاً المركز الثالث في الأولى والمركز الثاني في الجولة الثانية، ووجد منافسة حامية على الصدارة من بقية المحامل المشاركة في الحدث، ومن بينها طاقم السفينة الشقي 96 بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش، الذي حل في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر، وحل طاقم السفينة غازي 103 بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي في المركز الثالث للترتيب العام».

وفي بقية المراكز حل طاقم السفينة زيوريخ 120 في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وجاء طاقم السفينة حشيم 199 في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم السفينة زفزاف 59 في المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما حل طاقم السفينة أطلس 12 في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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محملاً شاركت في منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي شملت جولتين فقط.

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نقاط جمعها طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، بقيادة النوخذة خلفان سهيل المهيري.

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